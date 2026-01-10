مباريات الأمس
إعلان

نجم كوت ديفوار السابق يحذر منتخب بلاده من 3 لاعبين في تشكيلة مصر

كتب : نهي خورشيد

01:08 ص 10/01/2026
تحدث إيمانويل إيبوي، نجم منتخب كوت ديفوار السابق، عن توقعاته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأعرب إيبوي في تصريحات تلفزيونية عن سعادته بتواجده الإعلامي ومتابعته لمسيرة منتخب بلاده في البطولة، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد خطوة مهمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على صعوبة المواجهة المقبلة أمام الفراعنة، واصفاً إياها بأنها ستكون قوية للغاية.

وأوضح نجم كوت ديفوار السابق أن المنتخب المصري يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويتمتع بتوازن واضح بين الدفاع والهجوم، مع تماسك دفاعي ملحوظ وقدرة على بناء الهجمات بشكل منظم، معتبراً أن كفة المباراة تميل لأي من الطرفين حسب مجرياتها داخل الملعب.

عن أماد ديالو أشاد بما يقدمه اللاعب الشاب خلال البطولة، مؤكداً أنه يعيش بطولة استثنائية ويحظى بدعم كبير من الجماهير الإيفوارية، لما يقدمه من أداء مؤثر وقدرته على تغيير شكل المباراة عند مشاركته، مشدداً على ضرورة أن يظهر منتخب كوت ديفوار بقوة أمام منتخب بحجم مصر.

وأشار إيبوي إلى خبرته السابقة في مواجهة المنتخب المصري، مؤكداً أن اللعب أمام الفراعنة دائماً ما يكون صعب للغاية، نظراً لطبيعة المنافسة والندية بين المنتخبين، لافتاً إلى امتلاك مصر لعناصر هجومية مؤثرة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو، ما يزيد من تعقيد المواجهة.

واختتم نجم كوت ديفوار السابق تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين الكبار في كلا المنتخبين هم من سيصنعون الفارق في نهاية المطاف، معتبراً أن الخبرة تمنح الأفضلية لمنتخب مصر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على تقديم أداء قوي ومميز خلال اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة في المغرب، والتي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

إيمانويل إيبوي مصر وكوت ديفوار مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار كوت ديفوار ضد مصر كأس الأمم الأفريقية

