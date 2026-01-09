"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

رامي إمام عن مايا أشرف زكي: هتكون واحدة من المخرجات الكبار في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور للفنانة لقاء الخميسي منذ إعلان الفنانة إيمان الزيدي انفصالها عن زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف الذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وظهرت لقاء في الصورة وسط عدد من صديقاتها أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة.

لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات على لسانها بشأن انفصال زوجها

ونفت الفنانة لقاء الخميسي الإدلاء بأي تصريحات تخص انفصال زوجها عن الفنانة إيمان الزايدي.

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": " أي فيديوهات أو تصريحات على لسان الفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة بالمرة، لم يتم إجراء أي تصريحات صحفية أو نشر فيديوهات، نرجو احترام خصوصية وحساسية الموقف".

أعمال تنتظر عرضها لقاء الخميسي قريبا

تشارك لقاء الخميسي الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

