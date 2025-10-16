إطلالة ملكية.. بلقيس تتألق بالذهبي في مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

تصوير- علاء أحمد

ظهرت المطربة بلقيس، بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت بلقيس مرتدية فستانا طويلا باللون الذهبي بقصة انسيابية على الجسم، مزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.