"نعش المحاجر".. ماذا حدث على "صحراوي المنيا" القديم؟ (تغطية خاصة)

كتب : جمال محمد

01:03 ص 10/01/2026
    نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث عمال المحاجر
    حادث محاجر المنيا ٢
    حادث عمال محاجر المنيا
    حادث عمال محاجر المنيا ٦
    حادث عمال المنيا ١
    حادث عمال المنيا
    حادث عمال محاجر المنيا

لقي 11 عاملًا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة، في تصادم مروع وقع أمس الجمعة بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل محملة بعمال المحاجر، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم في الوصلة بين مركزي المنيا وسمالوط.

هيئة الإسعاف دفعت بنحو 15 سيارة إلى موقع البلاغ، فيما لم يتم الكشف حتى الآن سوى عن هوية 5 من الضحايا المتوفين و4 من المصابين، وجاري التعرف على الآخرين، في ذلك الحادث المروع الذي استنفر القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

11 جثة و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث عمال محاجر المنيا -صور

بعد وفاة 11 عاملاً.. نائب محافظ المنيا يتفقد موقع "حادث الصفا" ويطمئن على المصابين

بالأسماء.. ضحايا "نعش المحاجر" في حادث المنيا

