انتصار تواصل استعراض إطلالاتها بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تواصل الفنانة انتصار، مشاركة متابعيها أحدث صورها من إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

ونشرت "انتصار"، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت: "فستاني".

يُذكر أن، الفنانة انتصار شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بعدة أعمال فنية، من بينها مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، ودنيا سامي، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.

كما جسدت شخصية "إخلاص كابوريا" في مسلسل "إش إش"، والتي حظيت من خلالها بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

