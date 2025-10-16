الجونة- منى الموجي:

قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الثامنة: "يسعدني أن أرحب بجميع ضيوفنا المميزين، أصدقائنا الأعزاء، ومحبي الجونة، وصنّاع الأفلام، والمنتجين، وكل من يعشق السينما. إنه لشرف حقيقي أن نحتفي سويًا بانطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي".

وأضاف: "حين بدأنا التخطيط لعودة المهرجان هذا العام، كنا نأمل أن يحالفنا الحظ وأن يتزامن الموعد مع حدثٍ مميزٍ على الساحة العالمية، ولحسن الحظ تحقق ذلك، وكأن القدر أراد أن يذكّرنا بأن الفن والثقافة دائمًا يجدان لحظتهما المناسبة".

وأشار إلى أن موعد المهرجان هذا العام يأتي بين حدثين تاريخيين كبيرين في مصر، هما قمة السلام في شرم الشيخ والافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير، معربًا عن فخره بمصر "أرض التاريخ والثقافة والسلام".

وأوضح منسي أن الدورة الثامنة من المهرجان تُجسّد روح الإبداع والتجدد التي تميّزه، إذ تقدّم تجربة ثقافية متكاملة تجمع صنّاع السينما من أنحاء العالم، وتشمل عروضًا لأفلام حائزة على جوائز كبرى مثل السعفة الذهبية والأسد الذهبي والدب الذهبي. كما يتضمن البرنامج خمسة أفلام تمثل الترشيحات الرسمية لبلدانها لجائزة الأوسكار، إلى جانب شراكة مميزة مع منصة Netflix التي ستعرض ضمن فعاليات المهرجان فيلم فرانكشتاين.

كما أكّد أن منصة سيني جونة تواصل دعمها للمواهب العربية الشابة، موضحًا أن العديد من المشاريع التي احتضنتها المنصة شاركت لاحقًا في مهرجانات عالمية مثل كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو وتورنتو. وأشار إلى أن المنصة استقبلت هذا العام أكثر من 290 طلبًا للمشاركة، وهو الرقم الأعلى في تاريخها.

واختتم منسي كلمته بالإشارة إلى دور السينما كأداة للتأثير والتغيير الإيجابي، معلنًا تجديد الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها برنامج الأغذية العالمي، دعمًا للقضايا الإنسانية الكبرى.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم مقدمة بصوت الإعلامي أنس بوخش.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.