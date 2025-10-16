أثار الجدل في مهرجان الجونة.. من هو المذيع حسام المراغي؟

خطف المذيع حسام المراغي الأنظار بخفة دمه وطريقة حواره مع النجمات على السجادة الحمراء، خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

يعد المذيع حسام المراغي واحدا من أبرز الوجوه الإعلامية الشابة التي نجحت في حجز مكان مميز لها على الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، إذ جمع بين الحضور الجذاب وروح المبادرة في تقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والجمال والتنمية الذاتية.

من هو حسام المراغي؟

يشتهر حسام المراغي بكونه مقدم برامج تلفزيونية إضافة إلى كونه صانع محتوى رقمي نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبلغ عدد متابعيه على إنستجرام نحو 237 ألف متابع، كما يمتلك صفحة رسمية على فيسبوك يستخدمها للتواصل مع الجمهور ونشر محتواه الإعلامي، وفقا للمعلومات المتاحة عبر حساباته على السوشيال ميديا.

بدأ المراغي مسيرته بالاهتمام بمجال العناية الطبيعية بالبشرة، إذ قدم وصفات منزلية بسيطة، قبل أن يوسع نشاطه ليشمل مشروعات أكبر.

وفي إحدى حلقات برنامج "شارك تانك"، طلب تمويلا قدره 2.5 مليون جنيه مقابل حصة من مشروعه في تصنيع منتجات العناية بالبشرة الطبيعية.

ويقدم حاليا بودكاست بعنوان "دوبامين"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتناول فيه موضوعات متنوعة تتعلق بالحياة والنجاح والشخصيات المؤثرة.

وأوضح المراغي أن اختيار اسم "دوبامين" يعكس فكرة تحفيز هرمون السعادة لدى المستمع.

شارك كذلك في تقديم برنامج "إنبوكس" على قناة صدى البلد، ضمن فريق من الإعلاميين الشباب، حيث قدّم فقرات حول الجمال والصحة والعلاقات.

كما كان أحد مقدمي برنامج "أنا وهو وهي" إلى جانب الإعلاميتين دينا رامز وآية شعيب، وناقش خلاله موضوعات اجتماعية متنوعة.

وفي إحدى حلقات البرنامج، تناول المراغي تفاصيل واقعة شهيرة بين عمرو دياب وأحد المعجبين، حيث كان حاضرًا للحادثة وتحدث عنها على الهواء مباشرة.