كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص المخرج هادي الباجوري، على حضور حفل افتتاح حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة، رفقة زوجته الفنانة هايدي خالد، وذلك بعد أيام من عقد قرانهما في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وخطف الثنائي هادي الباجوري وهايدي، الأنظار فور وصولهما على الريد كاربت، وحرصا على تحية المتواجدين، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، الفنانة جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة، الفنانة جومانا مراد، الفنانة ميس حمدان، ة يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

