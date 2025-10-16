دون بطانة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وبالرغم من ذلك ظهرت بعضهن بإطلالات جريئة على ريد كاربت افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا باللون البرتقالي مكشوفا عند منطقة البطن، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

مايا دياب

وظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا دون بطانة مزيج من اللونين الذهبي والأخضر الفاتح، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا طويلا باللون "البستاج"، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه.

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر مرتدية فستان طويل بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة، ومكشوف عند منطقة البطن باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها على كتفيها.

ميس حمدان

كما أطلت الفنانة ميس حمدان مرتدية فستان طويل باللون الأسود، بقصة ضيقة، ويحتوي على فتحة ساق جانبية عالية تكشف عن جزء من الساق.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا فستانا طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية.