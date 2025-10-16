إطلالة جريئة.. نجلاء بدر تخطف الأنظار بفستان مكشوف في مهرجان الجونة

أطلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت نجلاء فستانا طويلا "كت" مكشوفا عند منطقة البطن باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت نجلاء أن تترك شعرها على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.