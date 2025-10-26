إعلان

"ظهرت بخمسة فساتين".. هنا شيحة تبرز إطلالتها المختلفة في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:12 م 26/10/2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان أبيض في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان أبيض في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان أبيض في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان جريء على الريد كاربت (2)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان جريء على الريد كاربت (3)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان جريء على الريد كاربت (1)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان طويل (2)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان طويل (1)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان قصير في الجونة (1)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان قصير في الجونة (2)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة تستعرض اطلالتها في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة تستعرض اطلالتها في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان طويل (3)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة تستعرض اطلالتها في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة بفستان أبيض في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة تستعرض اطلالتها في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 18 صورة
    هنا شيحة تستعرض اطلالتها في مهرجان الجونة (5)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أبرز الإطلالات والفساتين التي ظهرت بها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

واستعرضت هنا شيحة إطلالتها الساحرة التي خطفت بها الأنظار على الريد كاربت في مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين بشكل كبير.

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة يوم الجمعة الماضية، والذي أقيم في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

الفنانة هنا شيحة هنا شيحة على إنستجرام إطلالات هنا شيحة في مهرجان الجونة هنا شيحة تظهر بخمسة فساتين

