"ظهرت بخمسة فساتين".. هنا شيحة تبرز إطلالتها المختلفة في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، أبرز الإطلالات والفساتين التي ظهرت بها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

واستعرضت هنا شيحة إطلالتها الساحرة التي خطفت بها الأنظار على الريد كاربت في مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين بشكل كبير.

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة يوم الجمعة الماضية، والذي أقيم في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

