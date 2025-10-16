إعلان

أجرأ إطلالة.. مايا دياب بفستان شفاف وجريء من حفل افتتاح الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

07:53 م 16/10/2025
  • عرض 3 صورة
    مايا دياب على الريد كاربت (1)
    مايا دياب على الريد كاربت (2)

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة مايا دياب الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

ظهرت مايا دياب بفستان جرئ وساحر خطفت به الأنظار وحاز على اعجاب الحضور، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مايا دياب حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025 مهرجان الجونة السينمائي

