بفستان جذاب وتسريحة كلاسيكية.. أمينة خليل تتألق في مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

تصوير علاء أحمد



ظهرت الفنانة أمينة خليل في الصورة بإطلالة أنيقة وعصرية، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت فستان سهرة طويل بلون أسود لامع ميتالك.

ويتميز الفستان بقصة رقبة مربعة وحمالات عريضة كت ضيقة ومحددة للجسم في الجزء العلوي.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بالكامل على شكل كعكة أنيقة ومشدودة للخلف، ما أبرز جمال الرقبة والكتفين.

وكان المكياج هادئًا وناعمًا مع التركيز على إظهار جمال ملامحها الطبيعية.

واختارت عقدًا متدليًا بتصميم بارز، مرصعًا بالألماس مع وجود حلية كبيرة في المنتصف كعنصر لافت للنظر.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.