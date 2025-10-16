يسرا عن منة شلبي في "الجونة السينمائي": جريئة وناعمة تخش قلبك على طول

منة شلبي تقبل يد يسرا بعد تكريمها في "الجونة السينمائي": أهدي الجائزة لأمي

بسنت وفراج وجميلة وحافظ.. قبلات رومانسية بين النجوم وأزواجهم في مهرجان

الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض فيديو خاص لتكريم الراحلين من أهل الفن، في لحظات امتزجت فيها الدموع بالفخر، لتقديم التحية لوجوه صنعت تاريخ السينما وستبقى حاضرة في الذاكرة.

ومن بين الفنانين الذين ظهروا في الفيديو: نبيل الحلفاوي، سيلمان عيد، سميحة أيوب ولطفي لبيب وتيمور تيمور وسامح عبدالعزيز.

ويُكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، ويشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.