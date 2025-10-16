إعلان

شيرين رضا جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

07:47 م 16/10/2025
كتبت- شيماء مرسي شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة كالعادة تنافسا شديدا بين النجمات على السجادة الحمراء.

وتنوعت إطلالات النجمات ما بين الجرأة والشفافة والأنيقة والجذابة والساحرة.

كما تنوعت أيضا إطلالات الرجال ما بين البدل الكلاسيكية والإطلالات الغريبة والغير تقليدية.

ومن ضمن الإطلالات التي أثارت الجدل وخطفت الأنظار هي الفنانة درة التي أطلت بفستان طويل باللومن الأزرق ومنفوش من الأسفل.

وارتدت هالة صدقي فستان طويل باللون البني ومكشوف عند منطقة الصدر.

أما ليلى علوي ظهرت بفستان طويل باللون الأسود مزين بتطريزات لامعة ومزود بأكمام واسعة.

وارتدت بسمة فستان طويل ومختلف كأنه من تصميم فرعوني، يجمع بين اللون البني والتطريزات والمختلفة، ومزينا بتطريزات لامعة.

وتألقت بشرى بفستان طويل بقصة "الكب" منفوش من الأسفل باللون الوردي.

شيرين رضا مهرجان الجونة اطلالات الجونة درة ليلى علوي بشرة

