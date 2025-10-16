حرص الفنان حسين فهمي، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقال حسين فهمي بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "أنا لابس قبعتين كفنان مدعو وكرئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعظيم جدا إن عندنا مهرجانات في كل محافظة الجونة وأسوان وغيرها".

وتابع: "المهرجان مش بس فرجة على النجوم لأ، عندنا ثقافات مختلفة ونجوم عظماء، وبقول للمواطن إن فيه بفرنسا 500 مهرجان".

وأوضح : "فيه تعاون مشترك بين مهرجان القاهرة ومهرجان الجونة، ومفيش تنافس بينهم، ويهمنا جدا نجاح مهرجان الجونة".

وأضاف: "بتفرج على الأفلام وبشارك في لجان المشاهدة، وبشاهد كل الأفلام وأيضا فيلم الافتتاح".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.