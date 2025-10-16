حرصت الفنانة ريم مصطفى، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت ريم مصطفى بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": : "عندي فيلم حين يكتب الحب، ومسلسل في رمضان 2026 وهو (فن الحرب) مع يوسف الشريف".

وكشفت كواليس مكالمة الزعيم لها، قائلة: "تلقيت مكالمة من عادل إمام وكنت بعمل معاه مسلسل (مأمون وشركاه) وكنت قاعدة كدة ولقيت رقم مميز جدا بيرن عليا ورديت فقالي إنه شاف مشهد ليا في المونتاج وعجبه جدا ودي كانت لحظة عمري ما هقدر أنساها أبدا في حياتي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.