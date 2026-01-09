فيديو أهداف مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وسجل ثنائية منتخب المغرب في اللقاء كلا من: إبراهيم دياز في الدقيقة 26، إسماعيل صيباري في الدقيقة 74.

ويذكر أن منتخب المغرب سيلتقي في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة غدا السبت، والتي تجمع بين الجزائر ونيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب المغرب والفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير.

🇲🇦⚽️ الهدف الأول لأسود الأطلس!

إبراهيم دياز يهز الشباك ويمنح المنتخب المغربي الأفضلية 🔥#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/bVhoucWDON — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2026