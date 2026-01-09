مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 2
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

3 3
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

11:37 م 09/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وسجل ثنائية منتخب المغرب في اللقاء كلا من: إبراهيم دياز في الدقيقة 26، إسماعيل صيباري في الدقيقة 74.

ويذكر أن منتخب المغرب سيلتقي في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة غدا السبت، والتي تجمع بين الجزائر ونيجيريا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب المغرب والفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا، يوم الأربعاء الموافق 14 يناير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية منتخب الكاميرون موعد مباراة المغرب المقبلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا
أخبار المحافظات

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
أخبار مصر

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان