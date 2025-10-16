إعلان

"الفستان اتقطع على المسرح".. منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تتدخل

كتب- مروان الطيب:

11:33 م 16/10/2025
تعرضت الفنانة منة شلبي لموقف محرج أثناء تسلمها جائزة "الإنجاز الإبداعي"، على مسرح حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

نشر برنامج" ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهرت خلاله الفنانة منة شلبي وهي مرتبكة بعد "انقطاع" فستانها، لتقوم النجمة يسرا بتدارك الموقف ومساعدتها سريعا.

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضور عدد كبير من نجوم الفن وهم المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، الفنانة جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، الفنان طه دسوقي وزوجته، الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته، الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، النجمة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة، الفنانة جومانا مراد، الفنانة ميس حمدان، ة يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

