من حفل افتتاح الجونة.. كيف ردت نيللي كريم عن إمكانية تكرار الزواج؟

حرصت الفنانة نيللي كريم، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت نيللي كريم بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار" والتي تخوض بطولة فيلم هابي بيرث داي الذي يمثل مصر في الأوسكار ويعرض بحفل افتتاح مهرجان الجونة، قائلة: "سارة جوهر مخرجة جميلة وبعرفها من أيام شغلي مع محمد دياب، وسارة ومرات محمد بيعرفوا بعض من زمان، وعرضت عليا سارة الفيلم وعجبني جدا كونه فيلم إنساني وقصته تهم أي حد، ومش لبلد معينة، وبيتكلم عن عمالة الأطفال في مصر وبره مصر، وناقشناها بجراءة وهو فيلم رقيق".

وتابعت: "مش سهل تلاقي ورق حلو، وبدور على فكرة أنا نفسي أقدمها".

وأضافت: "فيه شباب كتير مخرجين وممثلين وده اللي اتغير دلوقتي عن زمان، والسينما والتليفزيون في تقدم وتنوع وكل سنة أفلام بتكتر، وأنا بحب أعمال الـ 30 حلقة في رمضان عشان رمضان عايز 30 ، وعملت تجربة الـ 15 حلقة ومحبتهاش".

وعن إمكانية تكرار زواجها مجددا، أوضحت: "أنا معرفش الحقيقة.. يا رب تبقى سنة خضراء علينا كلنا".

وأَضافت: "أنا داخلة رمضان الجاي بمسلسل 30 حلقة".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.