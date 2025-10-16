إطلالة السندريلا.. جيهان الشماشرجي تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت جيهان فستانا طويلا وجريئا بقصة "الكب" باللون الأبيض ونسقت معه جوانتي طويل، ما يشبه إطلالة السندريلا الشهيرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا نودي، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير.

واختارت جيهان أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الديزني، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.