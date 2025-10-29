بفستان أنيق.. رانيا منصور تستعيد أجواء مهرجان الجونة

نشرت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور من حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتألقت رانيا بإطلالة أنثوية ناعمة باللون الوردي الفاتح، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا مكشوف الأكتاف ومزينًا بتطريزات رقيقة، وجاء الفستان مزودًا بفيونكة كبيرة في الخلف، ونسقته مع قفازات شفافة مرصعة بالاستراس، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الأنثوية.

يذكر أن رانيا منصور كانت أخر مشاركتها مسلسل "وتر حساس"، بطولة غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، إخراج وائل فرج، كما شاركت في فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ميمي جمال، محمد ثروت، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، الذين أطلوا كضيوف شرف.

