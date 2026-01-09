ترامب: أموال النفط الفنزويلي ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأوضاع في فنزويلا تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن عددا من قادة العالم أبلغوه بأن العملية العسكرية كانت مبهرة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن إدارته تبحث حاليًا كيفية استفادة كل من الشعبين الأمريكي والفنزويلي من النفط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتخذ القرار بشأن شركات النفط التي سيسمح لها بالعمل داخل فنزويلا.

وأوضح أن فنزويلا قدمت للولايات المتحدة 30 مليون برميل من النفط يوم أمس، لافتًا إلى أن بلاده ستبدأ بشكل فوري في تكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي المتميز بجودة عالية.

وأكد ترامب أن شركات النفط ستتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة وليس مع فنزويلا، وأن أموال النفط ستذهب إلى الولايات المتحدة وفنزويلا وشركات النفط المشاركة، مشيرًا إلى أن واشنطن ستملك نحو 55% من نفط العالم إذا جرى احتساب ما تنتجه الولايات المتحدة وفنزويلا معًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته ستعمل مع فنزويلا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة، معلنًا عقد اجتماع جديد مع شركات النفط الأسبوع المقبل.

وشدد ترامب على أن رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيفتح الباب أمام مستقبل مبهر لفنزويلا والولايات المتحدة، ويتيح إدماجا اقتصاديًا أكبر بين أكبر منتجين للطاقة في العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لن تكون هناك ضربة ثانية ضد فنزويلا.

كما قال إن الولايات المتحدة منفتحة على التعامل مع الجميع بشأن نفط فنزويلا، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا يمكنهما شراء أي كميات من النفط من الولايات المتحدة أو فنزويلا.