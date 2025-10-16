مايا دياب دون بطانة وصبا مبارك بفستان مفتوح.. 25 إطلالة خطفت الأضواء

تصوير- علاء أحمد

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة والجذابة، خلال حضورهن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

في التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن التي خطفت الأضواء في افتتاح الجونة:

تألقت الفنانة درة بإطلالتها، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب باللون الأزرق، منفوشا من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

كما ظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا دون بطانة مزيج من اللونين الذهبي والأخضر الفاتح، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

واختارت الفنانة صبا مبارك الظهور بإطلالة جريئة أيضا، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي مكشوفا عند منطقة البطن، ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأطلت الفنانة أمينة خليل مرتدية فستان طويل باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستانا طويلا بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة، ومكشوف عند منطقة البطن باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أن تترك شعرها على كتفيها.

وخطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها مرتدية فستان طويل باللون البيبي بلو، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج بدرجات النيود.

وتألقت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل وجريء بقصة "الكب" باللون الفضي اللامع، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت أسماء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

كالعروس، لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار بإطلالتها، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعة لأعلى.