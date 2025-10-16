بإطلالة رومانسية.. خالد سليم وزوجته يتألقان في مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان خالد سليم رفقة زوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وبدا الثنائي بإطلالة راقية وجذابة تعكس حضورهما المتألق على السجادة الحمراء.

وارتدى خالد بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وتألقت زوجته بفستان بقصة طويل كت باللون الروز، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.