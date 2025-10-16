10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025

كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي العمل على قدم وساق، ويضع اللمسات النهائية على مكان حفل افتتاح دورته الثامنة والسجادة الحمراء، استعدادا لاستقبال نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.