إعلان

10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025

كتب : منى الموجي

05:34 م 16/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (2)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (4)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (1)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (7)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (8)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (9)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (10)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (6)
  • عرض 10 صورة
    التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025 (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي العمل على قدم وساق، ويضع اللمسات النهائية على مكان حفل افتتاح دورته الثامنة والسجادة الحمراء، استعدادا لاستقبال نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

حفل افتتاح مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي 2025 التجهيزات لحفل افتتاح مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
10 صور من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025