تعرف على سبب غياب ياسمين صبري ورانيا يوسف عن افتتاح مهرجان الجونة

يسرا عن منة شلبي في "الجونة السينمائي": جريئة وناعمة تخش قلبك على طول

منة شلبي تقبل يد يسرا بعد تكريمها في "الجونة السينمائي": أهدي الجائزة لأمي

بسنت وفراج وجميلة وحافظ.. قبلات رومانسية بين النجوم وأزواجهم في مهرجان

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 ، غياب الفنانة ياسمين صبري والفنانة رانيا يوسف عن الحضور.

ويأتي غياب ياسمين صبري بسبب انشغالها بتصوير أحدث أفلامها الجديدة "نصيب" الذي تخوض بطولته المطلقة، ومن المقرر أن تحضر حفل ختامه.

فيما جاء غياب رانيا يوسف عن حفل افتناح مهرجان الجونة لانشغالها بتصوير دورها في مسلسل"لينك" بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن تحضر حفل الختام.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس، حيث تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.