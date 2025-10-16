إعلان

تعرف على سبب غياب ياسمين صبري ورانيا يوسف عن افتتاح مهرجان الجونة

09:58 م 16/10/2025
شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8 ، غياب الفنانة ياسمين صبري والفنانة رانيا يوسف عن الحضور.

ويأتي غياب ياسمين صبري بسبب انشغالها بتصوير أحدث أفلامها الجديدة "نصيب" الذي تخوض بطولته المطلقة، ومن المقرر أن تحضر حفل ختامه.

فيما جاء غياب رانيا يوسف عن حفل افتناح مهرجان الجونة لانشغالها بتصوير دورها في مسلسل"لينك" بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن تحضر حفل الختام.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس، حيث تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)

غياب ياسمين صبري عن مهرجان الجونة غياب ورانيا يوسف عن مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

