تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة لبلبة بإطلالة مميزة خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت لبلبة فستانا طويلا باللون الأسود اللامع بقصة مزودة برسومات على شكل ريش، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت لبلبة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها المختلفة، وزينت لبلبة إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.