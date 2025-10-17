"كنت حامل فيه".. ماريان خوري تكشف كواليس جديدة عن فيلمها مع يوسف شاهين

تحدثت ماريان خوري، عن المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت ماريان المدير الفني للمهرجان، بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "اسكندرية كمان وكمان .. كنت حامل في الفيلم ده، ومكنتش بقول عشان كنت منتج منفذ فيه، وحسيت فيه إن يوسف شاهين حقق كل أحلامه في الفيلم ده، وجمع الخاص بالعام بالسياسة".

وأضافت: "يوسف شاهين لو عايش كان هيبقى فخور جدا بهذا الجيل".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.