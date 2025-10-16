بالأحمر الناري.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان مكشوف في مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

تصوير - علاء أحمد :



تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة أنيقة وجذابة بفستان سهرة باللون الأحمر الداكن.

يتميز الفستان بقصة أوف شولدر مكشوف الأكتاف مع أكمام منسدلة قليلاً، ما يغطي الذراعين بطريقة أنيقة، ويضيف لمسة ملكية إلى الإطلالة.

وارتدت عقدًا كوليه مرصعًا بالماس، بتصميم متدلي يزين منطقة الرقبة والصدر وحلق

اعتمدت تصفيفة شعر مرفوعة جزئيًا مع لمسة مبللة أو مصففة بعناية.

المكياج يركز على العيون، مع آيلاينر واضح وقوي وأحمر شفاه بلون طبيعي قريب من لون الفستان.



تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.