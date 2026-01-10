مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:14 ص 10/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الجمعة تدريباته الجماعية، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقررة إقامة مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أغادير الكبير"، في ربع نهائي كأس الأمم.

وشهد مران المنتخب اليوم مشاركة محمود حسن تريزيجيه في المران بشكل طبيعي، ليطمئن الجهاز الفني على سلامته، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بنين الماضية.

وكان تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة منتخب مصر الماضية في دور ال 16 بأمم أفريقيا أمام بنين، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم، سيلاقي في نصف نهائي البطولة منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على حساب منتخب مالي بهدف نظيف.

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وكوت ديفوار بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا
أخبار المحافظات

مصرع 11 عاملاً وإصابة 9 آخرين في حادث على صحراوي المنيا

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
أخبار مصر

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان