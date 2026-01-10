اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الجمعة تدريباته الجماعية، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقررة إقامة مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أغادير الكبير"، في ربع نهائي كأس الأمم.

وشهد مران المنتخب اليوم مشاركة محمود حسن تريزيجيه في المران بشكل طبيعي، ليطمئن الجهاز الفني على سلامته، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بنين الماضية.

وكان تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة منتخب مصر الماضية في دور ال 16 بأمم أفريقيا أمام بنين، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويذكر أن الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار اليوم، سيلاقي في نصف نهائي البطولة منتخب السنغال، الذي حقق الفوز أمس على حساب منتخب مالي بهدف نظيف.

