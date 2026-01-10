عمرو أديب: شيرين ثروة مصرية.. واختفاؤها يثير قلقًا كبيرًا على حالتها

أكد الإعلامي عمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب من أعظم الأصوات في الـ30 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن أغاني شيرين مقفولة حاليًا بسبب اتفاقيات وتعاقدات خارجية.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا الأمر يمنع انتشارها بشكل طبيعي رغم قيمتها الفنية الكبيرة.

وتابع مقدم "الحكاية" أن هناك مسألة داخلية تتعلق بحالة شيرين الاجتماعية ونشاطها الفني، مؤكدًا أنها مختفية تمامًا ولا أحد يعرف مكانها أو من حولها أو حتى حالتها الصحية.

وأكد أديب أن هناك حالة من الإنكار والتجاهل لدى بعض المعجبين، مشيرًا إلى أن ظهور حفلة قديمة لها أصبح ترندًا بسبب غيابها الطويل، معربًا عن قلقه الشديد لأنها ثروة مصرية وعربية تستحق الاهتمام والعودة.

أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن غياب شيرين يثير قلقًا كبيرًا، داعيًا إلى معرفة حقيقتها وإعطائها الفرصة للعودة دون تأخير.