"كان ماشي في حاله".. حجر طائش ينهي حياة حداد في مشاجرة بقليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:47 ص 10/01/2026

مستشفى مجد الإسلام

لفظ حداد أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات بمحافظة القليوبية، متأثرًا بإصابة قاتلة في الرأس تعرض لها إثر سقوط حجر عليه، وذلك أثناء مروره صدفة بمحيط مشاجرة اندلعت بين عائلتين في مدينة قليوب، دون أن يكون طرفًا في النزاع.

تفاصيل مأساوية

بدأت الواقعة بنشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتي "قايد" و"القطاوي" بمنطقة قليوب البلد، تطورت سريعًا إلى تراشق متبادل بالحجارة، وهو ما تزامن مع مرور المجني عليه "إسماعيل م. إ" (45 عامًا) الذي يعمل حدادًا، حيث تلقى حجرًا في الرأس تسبب له في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي أدى لفقدانه الوعي في الحال.

المحطة الأخيرة

نُقل الضحية إلى مستشفى مجد الإسلام في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا استلزم حجزه داخل العناية المركزة في غيبوبة كاملة، وظل تحت الرعاية الطبية لفترة يصارع الإصابة قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بها.

تحرك أمني

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث، كما تم إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، عبر بلاغ من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم قليوب، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة قليوب مقتل حداد القليوبية حوادث القليوبية عائلة قايد والقطاوي حجر طائش

