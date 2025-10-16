إعلان

كاملة أبو ذكري من حفل افتتاح الجونة: "عايزة أشيل مشهد الجواز من حياتي"

كتب : هاني صابر

08:31 م 16/10/2025

المخرجة كاملة أبو ذكري

حرصت المخرجة كاملة أبو ذكري، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت كاملة أبو ذكري بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "عايزة أشيل مشهد الجواز من حياتي، وبحب أكل المحاشي والبشاميل".

وأضافت: "ببارك لمنة شلبي على تكريمها بمهرجان الجونة.. وهي فنانة صادقة وحقيقية وعندها حب للشغلانة دي بشكل جنوني، وألف مبروك يا منة وتستاهلي مليون تكريم وانتي فنانة كبيرة وحظي اني اشتغلت معاكي 3 أعمال وإن شاء الله نتقابل في أعمال تانية كتير".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

