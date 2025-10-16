إعلان

كالأميرات.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:35 م 16/10/2025
تصوير- علاء أحمد:

وصلت الفنانة جيهان الشماشرجي على ريد كاربت حفل افتتاح حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

ظهرت جيهان مرتدية فستان أنيق كالأميرات خطفت به الأنظار وحازت على اعجاب الحضور، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

الفنانة جيهان الشماشرجي جيهان الشماشرجي كالأميرات مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي 2025 حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان الجونة

