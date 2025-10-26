جيهان الشماشرجي تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة.. وروبي تعلق

"ليلة لا تُنسى".. نورهان منصور تنشر صورًا من ختام مهرجان الجونة

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار من احدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جيهان صورًا لها من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، أبرزهن الفنانة روبي، والفنانة الشابة سارة الشامي.

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة يوم الجمعة الماضية، والذي أقيم في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

