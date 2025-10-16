حرصت الفنانة مايا دياب، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت مايا دياب بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": " أنا طولي 176 من غير كعب، وبحرص على حضور مهرجان الجونة دايما وبعشق مصر وأهلها".

وتابعت: "لبنان منيح وبيعاني شوية وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحلى شوية ومسبتش بيروت ولا يوم، ولبنان أملنا وأنا ممتنة له".

وأضافت: "مش هبعد عن تقديم البرامج، والناس بحاجة إنها ترفه عن نفسها".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.