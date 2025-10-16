الفنانة لي لي تقدم فقرة غنائية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

منة شلبي تقبل يد يسرا بعد تكريمها في "الجونة السينمائي": أهدي الجائزة لأمي

بسنت وفراج وجميلة وحافظ.. قبلات رومانسية بين النجوم وأزواجهم في مهرجان

الجونة- منى الموجي:

قدمت الفنانة لي لي، فقرة غنائية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وغنت مجموعة من أغاني الأفلام العالمية والمصرية، لتأخذ الجمهور في رحلة عبر لغات وثقافات متعددة تعكس روح المهرجان.

شارك في الفقرة بالغناء الطفلة عائشة السويدي، وأضافت المقاطع الصوتية التي قدّمها إيهاب شاوي عمقًا فلسفيًا وإنسانيًا عبّر عن جوهر الحكاية السينمائية والرحلة الداخلية للإنسان في بحثه عن ذاته وعن الجمال.

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، ويشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.