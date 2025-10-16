يسرا عن منة شلبي في "الجونة السينمائي": جريئة وناعمة تخش قلبك على طول

الجونة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجمة يسرا جائزة "الإنجاز الإبداعي" للفنانة منة شلبي، تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

وقالت يسرا "هقدم واحدة غالية على قلبي، هي من أجمل الفنانات في جيلها، الجيل الجديد فيه ناس موهوبين وبيمثلوا حلو، هي جريئة وقوية، ناعمة تخش قلبك على طول، عرفت تنقي أدوارها، أثرت فيا لما بتبكي بعيط وياها، لما بتضحك بتموتني من الضحك، ودمها شربات، متأكدة انكم بتحبوها زيي وأكتر".

ويشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، إذ يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر.