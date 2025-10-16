إعلان

من حفل افتتاح الجونة.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2026

كتب : هاني صابر

08:24 م 16/10/2025

إلهام شاهين رفقة عدد من نجوم الفن أثناء وصولهم إلى

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت إلهام شاهين بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "نورالشريف ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي اشتغلت معاهم أكتر الأفلام وبفتقدهم كتير مع ناس تانيين".

وتابعت: "بعتز بصداقتي مع حسين فهمي ويحيي الفخراني ومحمود حميدة، والنجمات أصدقائي يسرا وليلى علوي وهالة صدقي".

واستكملت: "وجود النجوم في مهرجان مهم جدا ، واحنا بنسافر مهرجانات أخرى عشان نواكب كل ما هو جديد حوليا، وأحضر ندوات ومناقشات، وبتبقى مفيدة جدا".

وأَضافت: "معتقدتش هكون موجودة في رمضان الجاي بسبب تعطل تحضير مسلسل متعاقدة عليه، وممكن الدنيا تتغير وأبقى موجودة الله أعلم".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

