احتفل الفنان منير مكرم بزفاف ابنته الذي أقيم قبل ساعات وسط أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد حفل الزفاف العديد من اللقطات، منها تأثر الفنان منير مكرم بدخول ابنته عش الزوجية، إذ ظهرت ابنته وهي تقبله، كما ظهر الفنان منير مكرم وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

وشارك منير مكرم ابنته إحدى الرقصات، ولم تتمالك هي دموعها وقامت باحتضانه وسط تصفيق الحضور.

آخر مشاركات منير مكرم الفنية

شارك الفنان منير مكرم مؤخرا بعدد من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

