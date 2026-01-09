إعلان

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

كتب- مروان الطيب:

05:31 م 09/01/2026
    تأثر ابنة منير مكرم في حفل زفافها
    منير مكرم وابنته من حفل زفافها
    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته
    حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
    بكاء ابنة منير مكرم في حفل زفافها

احتفل الفنان منير مكرم بزفاف ابنته الذي أقيم قبل ساعات وسط أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد حفل الزفاف العديد من اللقطات، منها تأثر الفنان منير مكرم بدخول ابنته عش الزوجية، إذ ظهرت ابنته وهي تقبله، كما ظهر الفنان منير مكرم وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

وشارك منير مكرم ابنته إحدى الرقصات، ولم تتمالك هي دموعها وقامت باحتضانه وسط تصفيق الحضور.

آخر مشاركات منير مكرم الفنية

شارك الفنان منير مكرم مؤخرا بعدد من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

زفاف ابنة منير مكرم منير مكرم ابنة منير مكرم

