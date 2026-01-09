مباريات الأمس
"قمة عربية محتملة".. موعد مباراة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:26 م 09/01/2026
ضمن منتخب المغرب التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على الكاميرون اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وينتظر منتخب المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين الجزائر ونيجيريا غدا السبت.

وتقام مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، غدا السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

وتقام مباراة المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز غدا على حساب نيجيريا، سنكون على موعد مع قمة عربية مشتعلة، في نصف نهائي النسخة رقم 35 من أمم أفريقيا.

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب والكاميرون كأس الأمم الأفريقية المغرب والكاميرون موعد مباراة المغرب المقبلة

