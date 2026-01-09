ضمن منتخب المغرب التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على الكاميرون اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا.

وينتظر منتخب المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين الجزائر ونيجيريا غدا السبت.

وتقام مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، غدا السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

وتقام مباراة المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز غدا على حساب نيجيريا، سنكون على موعد مع قمة عربية مشتعلة، في نصف نهائي النسخة رقم 35 من أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا