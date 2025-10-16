إعلان

25 صورة.. أجرأ 5 إطلالات لنجمات الفن بحفل افتتاح مهرجان الجونة

كتب : هاني صابر

09:03 م 16/10/2025
شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، حضور عدد كبير من نجمات ونجوم الفن، وذلك خلال تواجدهم على السجادة الحمراء.

وظهرت 5 نجمات بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء، لفتت كلا منهما الأنظار إليها، وهم مايان السيد ومايا دياب ونيللي كريم وأسماء جلال وصبا مبارك.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.


مايان السيد أسماء جلال نيللي كريم مايا دياب صبا مبارك مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة

