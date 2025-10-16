إعلان

"الأكثر جرأة".. نيللي كريم تستعرض فستانها بحفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

كتب : هاني صابر

09:28 م 16/10/2025
كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة نيللي كريم، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وظهرت نيللي كريم بفستان أكثر جراءة على السجادة الحمراء خطفت من خلاله الأنظار إليها.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

