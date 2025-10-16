إعلان

"لايقين على بعض".. كريم فهمي وزوجته بإطلالة رومانسية في مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

09:57 م 16/10/2025
تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان كريم فهمي رفقة زوجته بإطلالة جذابة خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وبدا الثنائي بإطلالة متناسقة تعكس المشاعر الرومانسية بينهما، أمام العدسات على السجادة الحمراء.

وارتدى كريم بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وتألقت زوجته بفستان بقصة الكب باللون الوردي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

كريم فهمي وزوجته كريم فهمي مهرجان الجونة

