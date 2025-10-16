"صيحة الشراشيب".. ريم مصطفى بإطلالة غريبة في افتتاح مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

ظهرت الفنانة ريم مصطفى، بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت ريم فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" بقصة الكب وبصيحة "الشراشيب"، ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.