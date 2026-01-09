إعلان

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

06:36 م 09/01/2026

أرشيفية

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن مِن المقرَّر شرعًا عند جماهير الفقهاء أنَّ الزكاة واجبة في المال المُعَدِّ للتجارة إذا تحققت فيه شروط الزكاة.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أما دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.

زكاة الأرض

