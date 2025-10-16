25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إما لإطلالاتهما الراقية أو من خلال اللقطات الرومانسية.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة.

روجينا وأشرف زكي

أطلت الفنانة روجينا بفستان طويل بقصة الكب باللون البينك واعتمدت مكياجا قويا، أما زوجها الفنان أشرف زكي ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

بسنت شوقي ومحمد فراج

ارتدت بسنت فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر ، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وظهر محمد فراج ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

هاني رمزي وزوجته

ارتدى الفنان هاني رمزي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، أما زوجته فظهرت بفستان جريء باللون الأحمر الناري وبفتحة ساق جريئة.

كريم فهمي وزوجته

ارتدى الفنان كريم فهمي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود، وتألقت زوجته بفستان بقصة الكب باللون الوردي.

إيناس الدغيدي وزوجها

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بفستان طويل شفاف من الأعلى باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي.

أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض

طه الدسوقي وزوجته

ظهر الفنان طه الدسوقي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود، بينما زوجته أطلت بفستان جريء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أحمد داوود وزوجته

ارتدت الفنانة علا رشدي فستان طويل بقصة الكب باللون الذهبي ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي اللامع.

أما الفنان أحمد داوود ظهر ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.