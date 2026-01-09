إعلان

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

كتب : محمد أبو بكر

06:54 م 09/01/2026

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل، وذلك في ضوء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينتان، وما يصاحبها من انخفاض في مستوى الرؤية بما يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قرار التعليق يأتي حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان أمن وسلامة الركاب، مشددة على أن السلامة تظل دائمًا في مقدمة أولوياتها خلال مختلف العمليات التشغيلية.

وأوضحت مصر للطيران أن هذا الإجراء يرجع إلى ظروف قهرية طارئة، مشيرة إلى أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع محطتي أسوان وأبو سمبل وكافة الجهات المعنية، لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة التشغيل إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

وناشدت الشركة عملاءها ضرورة متابعة حالة رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية، سواء عبر مكاتب البيع، أو مركز خدمة العملاء، أو الموقع الإلكتروني، للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول.

