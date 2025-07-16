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إسرائيل تقصف مواقع في سوريا (تغطية لحظة بلحظة)

06:15 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 9 صورة
    الدروز الإسرائيليين في سوريا
  • عرض 9 صورة
    الدروز الإسرائيليين في سوريا
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القاهرة (مصراوي)

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق جنوب سوريا توترات متزايدة، إذ تؤكد تل أبيب أنها تراقب الموقف عن كثب بسبب ما تصفه بـ"التهديدات المتصاعدة" ضد السكان الدروز هناك.

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إسرائيل تقصف مواقع في سوريا سلاح الجو الإسرائيلي استهداف مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية استهداف المدنيين الدروز في جنوب سوريا
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