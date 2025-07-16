إسرائيل تقصف مواقع في سوريا (تغطية لحظة بلحظة)

القاهرة (مصراوي)

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق جنوب سوريا توترات متزايدة، إذ تؤكد تل أبيب أنها تراقب الموقف عن كثب بسبب ما تصفه بـ"التهديدات المتصاعدة" ضد السكان الدروز هناك.

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